Ecuador ha vivido días de euforia deportiva por la excelente actuación de algunos de nuestros representantes en importantes compromisos internacionales. Ellos han dado lecciones de lo que se puede alcanzar con perseverancia y, sobre todo, con ganas de superación, aunque en muchos casos no cuenten con los recursos necesarios para alcanzar sus metas. Pese a ello, no se puede olvidar que la situación de las diversas disciplinas todavía es crítica, en vista de que los problemas económicos, logísticos y administrativos no han sido resueltos. Hace nueve meses se evidenció el deplorable estado en el que se encuentran los escenarios deportivos en Guayas, sin que hasta el momento se sepa qué pasó con los resultados de las auditorías realizadas o si se han cumplido los plazos para la reconstrucción. Los estragos ya se comenzaron a sentir en estos días, una vez que las competencias de atletismo correspondientes a los X Juegos Nacionales Prejuveniles, cuya sede es Guayaquil, tuvieron que ser trasladadas a Cuenca, ya que las pistas continúan en mal estado. Las promesas nacionales necesitan lugares adecuados para desarrollar sus destrezas, por lo que la rehabilitación de estos escenarios debe ser considerada una política de Estado.