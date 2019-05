En maduración

Una Asamblea con al menos cuatro grandes fuerzas de distinto color político trabajando al unísono. Un pacto para sacar adelante en consenso las medidas correctivas que necesita el país. Un tiempo de gobierno que resuelva, gracias a ese pacto, los desafíos nacionales con agilidad. Si el escenario práctico cumpliese con esos preceptos teóricos, podría hablarse de un Ecuador con madurez democrática. El asunto es que ni bien se firmó el acuerdo comenzaron las fricciones y se empezó a revisar la letra pequeña y las lagunas contractuales para sacar más partido que lo pactado inicialmente. Ahora es por el liderazgo de las comisiones legislativas y, después, serán otros dilemas. Los votantes, ya de por sí incrédulos ante un sistema electoral en el que las promesas de campaña suelen terminar en meros brindis al sol, merecen altura política verdadera y organizaciones que se alineen para encontrar soluciones a las encrucijadas laborales, económicas y sociales. Merecen que los intereses particulares de cada bloque sean el último punto a tener en cuenta al decidir. Y que las demostraciones de poder no rijan las estrategias a la hora de contar con unos bloques para los pactos y dejar fuera a otros. Todo lo que no sea ese escenario ideal, no dejará de verse como un nuevo reparto entre las cúpulas directivas.