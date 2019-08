Radiografías precisas

Lo que faltaba. Ecuador, que avanza en los tiempos y en las sendas políticas sin estadísticas, decide ahora no publicar las de las cuentas nacionales anuales. Alegan motivos de actualización para una merma de información económica fundamental en tiempos de estrechez. Durante tres años.

Lo que faltaba, pero también lo que siempre ha faltado. Es latente y, además, comprobable, que no hay un respaldo estadístico para las iniciativas gubernamentales. Ni ahora ni lo ha habido. El país camina con una venda y tanteando con los dedos. ¿Es posible establecer políticas de prevención de accidentes de tránsito por consumo de alcoholemia si no hay indicadores -científicos, en lugar de percepciones- de quiénes, por qué, a qué horas y en qué zonas conducen bajo los efectos del alcohol. ¿Es factible erradicar la violencia de género e implementar medidas de protección si el último observatorio está por cumplir una década? ¿Es posible...? Cifras hay, pero como grandes pinceladas. Lo que hace falta y lo que funciona en otras zonas del planeta es radiografiar -y actualizar constantemente- cada problema para hacer un diágnostico preciso y trazar las medidas idóneas. No es tan difícil la disyuntiva: improvisar o planificar.