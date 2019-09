Ciudades ordenadas

Las grandes ciudades buscan salidas desesperadas al caos que se genera cuando las consecuencias de la falta de planificación se comienzan a sentir, en especial en la movilidad de sus habitantes. El crecimiento urbano desordenado, que no encontró un norte durante décadas, y el aumento desmesurado del parque automotor que tapona las arterias viales, incluso las denominadas perimetrales por donde se desfogaba parte del tránsito, son problemas serios que mantienen a los ciudadanos en un estrés constante. De ahí la importancia de las iniciativas municipales que permitan hallar soluciones a este problema cada vez más agobiante, el cual tiene que incluir a todos los sectores sociales. Pero es evidente que la planificación no debe sustentarse exclusivamente en normar los horarios de circulación vehicular o en mejorar las calles, sino también en ordenar los sistemas de transporte público y privado, que aún no han podido adaptarse a los tiempos modernos. Esa es una deuda pendiente que debe ser saldada de manera ordenada. Una urbe pensada para el beneficio de los usuarios, mucho más inclusiva y ecológicamente sustentable, es más proclive al desarrollo. La clave está en escuchar más a los expertos y gerenciar mejor los recursos.