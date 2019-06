Concluir la tarea

Vehículos circulando a gran velocidad por una vía en la que no existen señales que indiquen cuál es el límite permitido. Parterres que se ensanchan y carriles que llegan a su fin abruptamente, sin que un letrero advierta al conductor, el cual debe moverse a la derecha, para encontrarse con que el automotor del carril contiguo no le cede el paso. Muros divisorios que no se distinguen en la noche por falta de iluminación. Son problemas que viven a diario quienes deben circular por la vía a Samborondón, y que ya han dado lugar a varios accidentes.

Tras la construcción del nuevo puente que unió a Guayaquil y Samborondón, la anterior administración inició trabajos de ampliación de la vía y de implementación de nuevos retornos. El nuevo alcalde recibió como legado esta obra, con muchos aspectos pendientes que aún no se han solucionado a cabalidad.

Ya se reasfaltó la vía que estaba llena de baches, sin embargo, urge que se proceda a la delimitación de los carriles. Asimismo, se debe aplicar a los muros divisorios pintura reflexiva que permita a los conductores visualizarlos fácilmente en las noches, instalar y mantener en buen estado luminarias a lo largo de toda la vía, y colocar la señalética que indique límite de velocidad y alerte sobre la proximidad de un retorno o fin de un carril.