Catalepsia económica

Arribando al último trimestre del año, no existen a esta fecha visos de solución material para la crisis de caja del Gobierno, que aún tiene una brecha de financiamiento por cubrir que se aproxima a los $ 6.000 millones. La Ley de Fomento no suple ni remotamente las necesidades de un fisco descarriado. La soterradamente anunciada subida de la gasolina no solo no resuelve el problema fiscal (a menos que se pretenda duplicar el precio de todas las gasolinas, lo que constituiría un impuesto y debería se tratado como tal por la Asamblea), sino que deja intacto el esquema de comercialización interna de los hidrocarburos, esquema que constituye una tara fiscal que ya le ha costado al país una tercera parte de todos los ingresos por exportaciones de crudo.

No existe apetito para los bonos ecuatorianos, y menos aún en un mercado deteriorado para los mercados emergentes. Ecuador es visto como un sujeto de alto riesgo crediticio y esa percepción negativa concuerda con el criterio generalizado respecto de la palidez cadavérica que caracteriza a la política económica. El mercado insiste también en que se requiere tener un acuerdo con el Fondo Monetario para poder avalar cualquier nueva incursión en los mercados externos, pero las autoridades mantienen el discurso de que no se busca acuerdo alguno con dicha institución, y que, por último, no habrá emisión de bonos en este año calendario.

Los equívocos repetitivos evidencian la falta de dirección salvo, repetimos, por la insistencia en castigar el consumo de las gasolinas bajo el mañoso argumento de que el problema lo deben resolver los usuarios de “alta gama”. Entretanto, siguen inconclusas las investigaciones respecto de los enormes recursos robados al país durante la década corrupta. Se sigue manteniendo un régimen tributario que no apoya a la inversión. Subsiste la inseguridad jurídica. Finalmente, no hay recortes palpables en el gasto público y se mantiene intacta una estructura de gasto inviable.

Se ha perdido la oportunidad en las medidas a tomar y la falta de iniciativa le ha costado ya bastante a los ecuatorianos, particularmente a aquel cuarto de millón que perdieron sus empleos. Es la realidad del tiempo presente, la de una economía en estado de catalepsia que ha perdido los sentidos y la sensibilidad para apreciar lo que ocurre en su derredor.