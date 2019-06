Economía paralizada

Los signos abundan: el desempleo cunde, la balanza comercial flaquea, el Banco Central ajusta el crecimiento hacia cero, el ajuste fiscal se da exclusivamente en el gasto de capital mientras el gasto corriente continúa abultado, los saldos de los depósitos en el Banco Central no cumplen las metas pactadas con el FMI. Se busca la salvación en la gran minería, pero la condición de ser un país no grato para hacer negocios continúa intacta. Se objeta el ingreso a la EFTA. El proteccionismo continúa siendo la traba para el desarrollo y se debilita la posibilidad de ingresar a la Alianza del Pacífico. Finalmente, se plantean estímulos inefectivos que no terminan de estimular la inversión privada.

Entretanto, los condicionamientos de las instituciones multilaterales se seguirán endureciendo lo que, en el año final del gobierno, alentará esfuerzos marginales para, como se dice vulgarmente, “patear la lata para adelante” y dejar los problemas del ajuste al próximo gobierno.

¿Dónde está el talento económico? Brilla por la ausencia y no es la forma de salir del hueco. Pero sí es, como ya lo hemos anotado, el rostro de la parálisis económica que el Gobierno no atina a superar.

