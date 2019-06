Aspiraciones eternas

Tierras superdotadas para el cultivo y un clima cálido y soleado, más efectivo que cualquier abono. Con esos dos ingredientes básicos, es impensable que Ecuador no sea, a este punto, una potencia mundial en el agro. Si otros países con climas extremos pueden convertirse en referentes de ciertos productos, no se entiende que Ecuador no sea líder en una generalidad de ellos.

Es evidente que los sectores que más inversión han recibido son los que han colocado más alto la marca país: el camarón, el banano o el cacao. Curioso que el éxito de esos negocios haya ido de la mano, principalmente, de la apuesta privada. Los sistemas de riego, la automatización de la cadena, el valor agregado... Es el capital empresarial el que ha sabido aprovechar los dones de la naturaleza ecuatoriana.

Y eso pone el foco en la gestión pública, caracterizada por un sinnúmero de buenas intenciones y anuncios escasamente materializados. El café, que tuvo visos de competir con el colombiano, se acuerda ahora de todas las promesas. El país busca recursos ingentes en la extracción de materias primas. Sería excelente si, además, se diseña una política pública real, consensuada y a largo plazo para la agroindustria. Los ingresos y el empleo están garantizados.