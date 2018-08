La palabra circunstancias da significado al entorno del Yo, denotando que la existencia del ser está íntimamente ligada a lo que nos rodea, y que influye en nuestro pensar y accionar. El ensayista y filósofo español José Ortega y Gasset decía: “Yo soy yo y mis circunstancias”, con lo cual explicaba de manera acertada que, la vida se compone del “ser” más su entorno. En el devenir existencial, muchas personas suelen no asumir responsabilidades en el seguimiento y control en una actividad colectiva para no complicarse la vida, aplicando la expresión francesa “Laissez faire, laissez passer”, que significa dejar hacer, dejar pasar, teniendo como resultado un “viva la fiesta”.

Las Confesiones de un CEO es la descripción filosófica en un soliloquio noctámbulo de un directivo que, asumiendo su responsabilidad de control se convierte en el malo de la película. De manera textual expone: “Tienes que hacer las cosas bien y a tiempo, primero las urgentes e importantes, sin descuidar las comunes o de trámite. Aplica los procesos de gestión en forma efectiva, eficiente y eficaz, recordando que tu accionar no siempre será apreciado por todos y que quienes son llamados al orden, serán los primeros en indisponerte, pero como estás cumpliendo tu deber, dirán que son las formas, que eres duro y poco amigable. Entiende que no eres llavero ni pan de pascua para caerle bien a todos, pero debes ser amable, directo y frontal, sin insultos, groserías ni mala educación; pero tampoco seas zalamero, blandengue o consentidor. Trata siempre de ser justo y no hacer mal a nadie. Cuando tengas que llamar la atención, hazlo, no para causar daño, sino para bien del observado y de la institución. Las personas son las que tienen que ajustarse a las normas institucionales, no a la inversa. Tu gran dilema será el controlar y poner orden o simplemente no hacerlo para quedar bien con todos, ante lo cual, cumple tu obligación”.

Me identifico con lo expuesto, subrayando que ejercer el control no es cuestión de forma, sino de fondo. Esa es la norma de vida que fundamenta el “yo y mis circunstancias”.