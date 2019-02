Fue la expresión final de una alocución del Gral. Douglas MacArthur, comandante supremo de las Fuerzas Aliadas en el Pacífico Sur durante la II Guerra Mundial, al abandonar las Filipinas en un episodio antes de su retorno para la liberación.

El sábado 20 de octubre de 2018 con el título de Acepto el reto, me despedí temporalmente “Desde mi columna”, por asumir a tiempo exclusivo la responsabilidad de presidente de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Guayaquil, con funciones de rector, y dado el estado de los procesos de gestión en ella, debía dedicarme a tiempo completo en la labor.

Muchos funcionarios, lectores y amigos me manifestaron que no debía dejar de exponer mis criterios en la columna de opinión al no existir conflicto de intereses y que era necesario mantener una continuidad en dicha línea. Entonces, sin comparaciones y reconociendo las enormes distancias, solía expresar “Y volveré.”

Oportunamente expresé que: “Estoy decidido a seguir viviendo por algún tiempo más y aceptar los retos que me impone la vida. Seguiré transitando por sus caminos, tomando riesgos y venciendo obstáculos... Vamos adelante, recordando el pasaje del Quijote, cuando su fiel escudero le prevenía sobre el efecto de cabalgar. Ahora me corresponde contribuir a encontrar soluciones a nuestra querida alma mater, la Universidad de Guayaquil. Cuento con el apoyo de la ciudadanía guayaquileña”.

No me he equivocado. Pero las circunstancias han cambiado y se ha prorrogado la intervención por 24 meses; me queda tiempo los fines de semana y en las horas de soliloquio para ordenar las ideas con razonamiento lógico y pensamiento crítico para exponer los conceptos, tal como debemos inculcar a nuestros estudiantes y lectores.

Desde hoy volveré a mi columna sabatina. Gracias por el apoyo y comprensión brindada. Ahora más que nunca se hace presente el pasaje del Quijote, cuando su fiel escudero le prevenía sobre el efecto de cabalgar y le contestaba: “Sancho, deja que los perros ladren, eso significa que cabalgamos”.