¿Y los otros cambios?

Decíamos en nota anterior, que el Gobierno lleva de ejercicio ya casi dos años, y que ciertamente en lo educativo, son pocos los cambios que se han dado. Algo se ha mejorado en el trabajo docente, mas lo de fondo, nada se ha tocado.

Los ecuatorianos a veces nos complicamos e iniciamos inciertas batallas, cuando a lo mejor, con pequeñas escaramuzas pudiéramos ganar terreno y oportunidades. Se ha puesto mucho énfasis en la reforma de la ley y ciertamente, a nuestro criterio, ahí no está el problema. Acaso esta necesita algo de modernización, pero el verdadero daño lo ejercieron a través del reglamento, resoluciones y otras normativas que fueron más allá de su ámbito, violando y forzando la ley.

Por eso hoy nos preguntamos por los otros cambios, aquellos fáciles y sencillos que pueden hacerse derogando absurdas y torpes medidas que tenían y por eso se incluyeron verdaderas dedicatorias para dañar y menoscabar a la educación particular y congraciarse con sectores proselitistas, a la sazón convenientes y necesarios.

¿Cuándo retiran, por ejemplo, las absurdas disposiciones que violentando la ley regulan en el reglamento la constitución de los consejos ejecutivos de los establecimientos particulares?, poniendo en riesgo su misión, su visión, su existencia misma. ¿Hasta cuándo no se elimina el currículo impuesto desde el escritorio y el bachillerato unificado, que tan malos resultados ha entregado? ¿Por qué no se cambia el deseo de uniformidad que se dio entonces y hasta hoy no se modifica? ¿Cuándo se cambian disposiciones sobre las listas de libros que simplemente ocultan el deseo de poder usar buenos y mejores textos para nivelar a todos hacia abajo? ¿Cuándo se retira la prohibición para las librerías escolares?, que ciertamente solucionaban problemas cotidianos y que en ningún caso enriquecían a nadie. ¿Cuándo se aborda la problemática del transporte escolar sin entregar preferencias al gremio de conductores? ¿Cuándo se restituye la autoridad al profesor y a los directivos institucionales?

Ahí unas perlas de las muchas más que deben cambiar.