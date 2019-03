No votar por pillos

A estas alturas del proceso electoral, usted ya sabe estimado lector, por quiénes va a votar el domingo. Anoto el hecho para certificarle mi voluntad de no pretender influir en su decisión, aunque tal vez deba cambiarla si acepta que no podemos entregarle el alto honor de representarnos a ningún ciudadano no merecedor del mismo.

Como antecedente a lo planteado está mi advertencia en la segunda vuelta electoral para elegir presidente y vicepresidente de la República, de que estábamos en riesgo de elegir a un delincuente como vicepresidente de la nación. Debo destacar que no me es posible afirmar que mi advertencia se tomó en cuenta o no. Con las sospechas de que hubo un gran fraude el tema quedó a oscuras. En todo caso, me inclino por pensar que no fue asumida la llamada de atención.

Dado que en temas relacionados con los grandes intereses nacionales no me cansaré nunca de tratar de asegurarlos positivamente, ahora me permito insistir en sentido semejante.

Si usted coincide conmigo en lo planteado, le ruego le dedique unos minutos a tomarse el trabajo de verificar si sus escogidos caen o no entre las categorías que siguen:

1) ¿Paga impuestos su candidato? Como diario EXPRESO ha evidenciado, muchos políticos le roban al fisco, no pagando o evadiendo sus responsabilidades tributarias con el Estado. El pago de impuestos permite hacer una valoración de la ética del candidato. No le dé su voto a un defraudador. Castíguelo. Un ciudadano que no cumple pagando sus impuestos no debería ni siquiera ser candidato, peor ser elegido.

2) ¿Cree usted que el candidato es apto para cumplir con éxito la función que con su voto adquiriría? Si tiene dudas, la experiencia aconseja: absténgase de darle apoyo. Revise entre la múltiple oferta y rectifique. Está en juego el futuro de su ciudad o provincia.

3) Aunque en el Ecuador se calumnia mucho, no deja de ser muchas veces cierto aquello de que cuando el río suena, piedras trae. ¿Existen sospechas de que su candidato es un pillastre? No le entregue posibilidades de ejercer como tal en el patrimonio de su ciudad o provincia. Rechácelo. No vote por él.