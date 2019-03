¿Por quién voto?

Este domingo, nuevamente a las urnas. Alguna opción vamos a escoger y entre estas existe la del voto nulo, opción peligrosa por las consecuencias que conlleva. Por responsabilidad para con nuestro país, no la deberíamos elegir.

Esta semana es crucial para los candidatos, pues seguro muchos electores recién se pondrán a examinar o a preguntar a otros por quiénes deberían votar. Desde mi posición de editorialista me veo imposibilitada por ética de hacer proselitismo político, no obstante, me voy a permitir indicar los puntos que yo considero para escoger la mejor opción.

Analizo la hoja de vida del candidato, esto es, preparación, trayectoria, experiencia, dependencia y ascendencia política. Mucho cuidado con los carroñeros taimados, sabemos de lo que son capaces cuando están en el poder.

Escogeré un candidato con personalidad y suficiente carácter, para que no sea la marioneta de algún titiritero. Revisaré que los candidatos no tengan intereses oscuros para cumplir agendas torcidas, con el propósito de lograr hechos reñidos con la moral.

Votaría por quien esté a la altura y me represente, los candidatos no solo deben ser si no también parecer. No optaría por alguien improvisado, sin la suficiente preparación para ostentar el cargo que procura; aquí cabe aplicar la conocida expresión de zapatero a tu zapato. Para bailar, conducir y animar están los ‘shows’ y programas de la televisión. Para las elecciones seccionales votaría por alguien que conozca la realidad de la ciudad o de la provincia que va a dirigir, por ejemplo, comenzando por determinar si vive dentro de ellas. Impresentable que viva en un cantón o provincia distinta a la que pretende administrar. Como guayaquileña, jamás escogeré un alcalde y concejales, que vivan en otro cantón, como el de Samborondón; me parece un absurdo y contrasentido de los postulantes al sillón de Olmedo.

Luego del concienzudo análisis quedarán pocos en la lista, pero de eso se trata, de escoger lo mejor dentro de la avalancha de candidatos que nos presentan estas próximas elecciones.