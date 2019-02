Vía a la costa

El MOP que preside el Ing. Jorge Aurelio Hidalgo, postergó el plazo para la firma del contrato de concesión para la rehabilitación y mantenimiento de la carretera Guayaquil-Salinas. El 27 de enero se cumplió el plazo de la quinta postergación, así que estamos en el sexto aplazamiento de la firma. La experiencia del ministro en concesiones viales es incuestionable por su vínculo con la firma constructora Hidalgo-Hidalgo y su actuación como director de la Concesionaria Fluvial de Perú y concesionarias viales de Colombia y Honduras. Adicionalmente trabajó en la Concesionaria Vial del Guayas, en el Consorcio Puerto Nuevo, Milenium e Interagua. Razones de peso lo deben haber llevado a postergar una vez más la concesión de esta importante vía para la provincia del Guayas, cuyo proceso dura ya más de 2 años sin concretarse.

Los que alguna vez hemos retornado de las playas un domingo pasadas las 5 de la tarde en temporada, experimentamos dos grandes atascos: uno antes de llegar a Progreso -donde confluyen los tráficos de retorno de Salinas y Playas- y otro antes de llegar a Chongón. Conducir a esa hora desde Progreso hasta el control del 24 obliga a una velocidad que no sobrepasa los 50 km por hora por el intenso tráfico. Ello permite observar con mayor detenimiento el deterioro cada vez mayor de la vía en el sector de la provincia del Guayas. El ministro debe explicar qué ocurre con la concesión y cuál es el plan de mantenimiento del MOP para que los usuarios no sigamos soportando baches cada vez mayores. Pero también creemos que es necesario exigir del gobierno central que, tal como construyó extraordinarias vías de Quito a Ibarra y de acceso al aeropuerto quiteño, construya cuanto antes una carretera a Playas-Posorja que sea la continuación de una autopista de acceso al nuevo aeropuerto de Guayaquil en Daular. Esta nueva vía es imprescindible para aliviar los embotellamientos a que me he referido y para conducir al futuro aeropuerto internacional y al puerto de aguas profundas. La autopista además aliviará la congestión de tráfico que se produce hasta el retorno a Puerto Azul.