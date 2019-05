Venezuela: geopolítica

El socialismo del siglo XXI y su revolución bolivariana son un fracaso, un agujero negro en la democracia, la socioeconomía y un monumento a la carroña de la corrupción. Eso lo evidencia Venezuela con su doloroso y trágico ejemplo. Por eso no llama la atención que los prófugos de la justicia por actos de corrupción del Ecuador se refugien en la patria robada de Chávez y el cártel del narcotráfico militar, policial y civil venezolano. Sin embargo, es necesario ser objetivos, pues lo cierto es que la situación de ese país y el retorno a la democracia están atrapados y entrampados en la trama y el laberinto que han tejido cuatro geopolíticas, las de Rusia, China, Cuba y EE. UU. Cada una con sus intereses específicos y concretos.

En medio de esto actúa la casta de la narcomafia policial-militar y bolivariana de los socialistas traficantes y corruptos. Pero sobre todo está un pueblo sufrido y martirizado por el fuego cruzado que esos cinco sectores se dirigen. Es imposible desconocer que el interés de retorno a la democracia que tiene EE. UU. no es inocente ni desinteresado.

También “la generosidad” china y rusa, en préstamos y armamentos; incluso está implicado el oportunismo aprovechador de la nomenclatura de los socialistas cubanos, pues sin el petróleo venezolano los dogmáticos de Fidel estarían más debilitados y su catástrofe socioeconómica y política se haría más evidente. De ahí que lo que ha acontecido esta semana en Venezuela tiene que ver mucho con las tácticas y estrategias de las diferentes geoeconomías y geopolíticas de esos cinco sectores.

Más allá de lo dicho, leído y de lo que está en las redes es necesario comprender qué hay y qué se esconde en ese proceso y juego de intereses. Es que la democracia de la patria de Miranda, Bello y Bolívar está muy contaminada por el narcotráfico, el cinismo político y la corrupción. Hay que saber hilvanar muy fino para llegar a conocer por qué no se cae Maduro, no obstante que el régimen chavista está podrido por los cuatro lados. Es estiércol pestilente que ahoga a la burocracia y oculta el poder y los petrodólares islámicos que están detrás de esa trama y ese evento. Por eso su comprensión, hoy más que nunca, es necesaria para no enredarse en las apariencias.