Vacunas contra superbacterias

Ya sea que usted viva en Karachi por debajo de la línea de pobreza o que trabaje en Wall Street, las “superbacterias” resistentes a los fármacos se encuentran entre las amenazas más graves para su salud. Mas, si bien el problema es omnipresente, no estamos completamente indefensos. En la carrera para prevenir la resistencia a los antimicrobianos (RAM), el mundo cuenta con una herramienta poderosa aunque la infrautilizada: las vacunas. Una epidemia que azota a Pakistán ilustra su potencial. Por dos años, los profesionales de la salud han tratado de contener un brote de tifoidea ampliamente resistente a fármacos (Tifoidea XDR). Lamentablemente es difícil diagnosticarla y los médicos a menudo recetan antibióticos ineficaces. Esto prolonga la duración y gravedad de la enfermedad, y puede llevar a la muerte.

Pero ¿y si, los médicos en Pakistán tuviesen la capacidad de prevenirla? Creemos que se puede. GAVI, la alianza mundial para las vacunas y la inmunización, está ayudando a distribuir una nueva vacuna y si la campaña de inmunización es exitosa, con el tiempo llevará a una reducción en el uso innecesario de antibióticos, factor principal que impulsa el aumento y propagación de superbacterias mortales por todas partes. Cada año en todo el mundo alrededor de 700.000 personas mueren por infecciones resistentes a fármacos. Las superbacterias representan una amenaza para la efectividad de la medicina moderna y si no se aborda esta situación la resistencia a los antimicrobianos (RAM) podría volver intratables un mayor número de infecciones, las terapias contra el cáncer ineficaces, las cirugías de rutina imposibles de realizar; incluso que los partos sean inseguros.

Las vacunas ayudan a reducir el riesgo de la RAM. Las inmunizaciones contra infecciones bacterianas del cerebro y los pulmones han reducido drásticamente la carga de la enfermedad en EE. UU. y alrededor del mundo, disminuyendo la necesidad de antibióticos de manera paralela. Lo más importante: si bien las superbacterias desarrollan resistencia a los fármacos, no se hacen resistentes a las vacunas. Pero a pesar de la efectividad de estas en la lucha contra la RAM, no estamos aprovechándolas al máximo. La vacunación universal, solo en el caso de la vacuna antineumocócica, llevaría a una reducción anual estimada de 11,4 millones de días de antibióticos para niños menores de 5 años. Por eso se necesita aumentar con urgencia su uso garantizando la vacunación universal y desarrollar vacunas nuevas. En las próximas décadas, la combinación de cambios demográficos, cambio climático y migración humana agravará la RAM, ya que facilitará la propagación de patógenos. No podemos perder más tiempo.

Si bien es necesario hacer más por el fortalecimiento de los procesos de investigación y desarrollo (I+D) dirigidos a encontrar nuevas herramientas de diagnóstico y nuevos antibióticos para tratar infecciones resistentes a los fármacos, se debe también dedicar una atención similar al descubrimiento, desarrollo y aceptación de vacunas. Cuando los profesionales de la salud tengan las herramientas adecuadas para abordar la RAM, se salvarán millones de vidas en todo el mundo. Y cuando se implementen ampliamente vacunas eficaces, las superbacterias dejarán de ser tan amenazantes.

Seth Berkley y Jeremy Farrar.

Berkley es presidente de Gavi, la alianza mundial para las vacunas y la inmunización. Farrar es director de Wellcome Trust, fundación benéfica a nivel mundial dedicada a mejorar la salud.