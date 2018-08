Vacíos históricos

Una ciudad próxima a su bicentenario no debería tener historia por investigar y todos los hechos ya estar escritos. La realidad es otra, hay mucho por hacerse. Quien la profundiza, se da cuenta de que los historiadores han hecho un pobre trabajo. Ejemplo: décadas atrás se publicó la historia de la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG). Me llamó la atención que no contenía información desde 1889, su fundación, hasta 1896. El autor, refiriéndose a ese período, todo lo que escribe es: “La Cámara de Comercio en sus primeros años tuvo una restringida actividad...”. Continúa inmediatamente a 1896 y comenta que reunidos los comerciantes se pronunciaron en reelegir a Ignacio Casimiro Roca como presidente y a Eduardo Arosemena Merino como vicepresidente. Se sobrentiende que ellos dos ocupaban los cargos desde el inicio de la CCG en 1889. Tomada la votación fue elegido presidente Arosemena Merino.

Me propuse conocer si lo descrito se ajustaba a la situación real. Meses después viajé a Londres para visitar bibliotecas y archivos. Fue muy grato encontrar allí las primeras tres ediciones de la revista de la CCG; la primera del 2 de marzo de 1891. En ellas leí sobre lo que tenía lugar; también hay un acta del directorio donde está la memoria de 1890, que incluye numerosas actividades. Para mi sorpresa, decían que el presidente era Arosemena Merino desde 1890. Esta noticia contradecía lo afirmado en el libro de historia acerca de que en 1896 se propuso reelegir a Roca y Arosemena Merino.

Cuando regresé a Guayaquil contacté a un par de miembros del directorio de la CCG para darles la buena noticia y envié copias de las citadas revistas. Pensé que se tomaría la decisión de investigar en la Biblioteca Municipal, buscando información de los años perdidos. Lamentablemente, no se hizo y nuevos libros de historia publicados posteriormente mantuvieron el error. En uno, en la lista de los presidentes solo se agrega que en 1893 fue elegido Aurelio Aspiazu Sedeño.

Hoy, la actual administración decidió completar la historia y designó a una persona para revisar los periódicos del período 1889 a 1896.