Una mentira más del prófugo

Según la justicia no hay pruebas para declarar que se cometió el delito de plagio extorsivo, como lo pretendía el prófugo Correa Delgado Rafael Vicente. Por ello el tribunal penal declaró prescrita la acusación presentada por el citado prófugo. La Fiscalía reconoció que no tenía pruebas y que no hubo pericias que probaran maltrato alguno.

¿Si no hubo secuestro, se internó voluntariamente? ¿Si se internó voluntaria y libremente, quién dirigía la logística armada del 30 de septiembre del 2010?

Todo empezó con una revuelta policial y terminó en uno de los episodios más tenebrosos de la década correísta. Episodio que no debe terminar con el archivo del proceso pues se debería descubrir hasta dónde llegó la mentira del prófugo, para luego enjuiciar a quienes dispusieron los operativos y que responda por los crímenes. Alguien debe pagar el daño causado a los hermanos Pérez y a Emilio Palacio en su exilio; alguien debe responder por el injusto encarcelamiento de todo aquel a quien el prófugo apuntó como cómplice del supuesto secuestro.

Si el juicio avanzaba y terminaba en sentencia se hubiera determinado la inocencia de los enjuiciados y el acusador hubiese tenido que someterse a más vergüenza nacional e internacional. Pero está en Europa, encantando, como lo hacen las serpientes, a nuevas generaciones con sus frases ególatras disfrazadas de política socialista. Aquí, en cambio, sobrevive un país quebrado, desfinanciado y ahogado de tanta corrupción.

Recuerdo a Ricardo Patiño convocando a la gente a la calle, fundamentalista, fanático de Correa, alzando voz y brazos para que vayan a rodear a su líder y defenderlo del siniestro secuestro, pero cosa rara... a la Fiscalía no se presentó como testigo. ¿Usted entiende eso? ¿O solo fue la euforia del ‘show’ mediático que construyeron sobre cinco personas asesinadas? Llamaron a testificar a Rossana Alvarado e Irina Cabezas y tampoco fueron.

Fue tan penoso el espectáculo de ‘striptease’ que hicieron. No era necesario mostrar así sus desnudos deseos de poder. ¡No fue necesario!