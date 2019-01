UG: poderes fácticos y “política”

La sociedad es síntesis del ser-hacer ciudadano. La universidad es su proceso-producto. Y la forma de la praxis social ciudadana es la política. Esto hace imposible una ciudadanía y universidad apolíticas. Por eso el problema de la Universidad de Guayaquil no es la relación academia-docencia-estudiante-empleado-política. La base de su crisis no es la política sino la perversión de ella por parte de los poderes fácticos que la han controlado, dirigido y llevado a la crisis de hoy, que deberá ser “corregida” y “resuelta” por la Comisión Interventora.

La Universidad, como sede de la razón (según Herman Malo), organismo científico, técnico y cultural de la sociedad y del ser-hacer ciudadano no puede ser apolítica. Eso significa que le interesa la libertad (que según Hannah Arendt, tiene como núcleo la política). En ella la libertad (o sea la política) se refiere a esta en lo académico, científico, técnico, investigativo, cultural, etc. Aquello lo ignoran esos grupos que buscan subordinarla a sus enanos intereses. Por eso no tienen proyecto serio, riguroso, válido y viable de reconstitución. Carecen de propuesta política de investigación, cultural, científica y técnica, de un diagnóstico ni orientación del “estado del arte” (situación general presente) de las ciencias y técnicas que sustentan profesiones y carreras. No saben, discuten, ni proponen cuáles son los núcleos duros, los agujeros negros (certezas y debilidades) de ellas. Tampoco cómo se debe investigar, por qué, para qué y con qué recursos económicos, socioculturales, humanos, etc., y objetivos. Solo recitan un principio de 1918, la autonomía, pero no lo comprenden en la dinámica científica-técnica de investigación en las perspectivas del país, región y ciudad.

No les interesa la UG como “sede de la razón” sino sus “razones enanas”, de mafias politiqueras de poderes fácticos, donde lo académico-científico no aparece. Entre esos “líderes” no hay académicos serios que aporten a la ciencia, tecnología, investigación, etc. Ellos seguirán fastidiando la vida a la Comisión Interventora para que no reconstituya ni reposicione a la UG como institución del pensar serio y riguroso. De los responsables del deterioro académico de la UG no saldrá nunca la solución de su crisis.