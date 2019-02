Tome la iniciativa, presidente

No soy solo yo, presidente Moreno. La sensación es nacional y es creciente. Averígüelo un poco más allá de su entorno. Su entorno está embelesado con el poder y no quiere o no puede entender lo que está pasando en la República. Vive en otro mundo.

En el mundo real, que todos compartimos, la situación no está como para cruzarse de brazos. No lo haga por lo tanto. Recomendárselo no es un gesto abusivo de mi parte. Responde a una obligación fraternal que lamentablemente debe ser pública para evitar que sea filtrada, trastocada o eliminada. Por ello me permito decirle: no se conforme con delegar las tareas que le son propias, con más o menos acierto. Eso de colocar al vicepresidente debajo de un secretario de Estado se puede remediar con facilidad. No creo que hubo dañada intención en así proceder. Esa reestructuración no toca lo de fondo y es allí donde reside el problema. Aumentan la inseguridad y la violencia. Aumentan el desempleo y la desesperación. Todos los días se producen asesinatos al estilo sicariato y cada semana matan a dos mujeres en distintas ciudades del Ecuador. La inseguridad no es una percepción. Es un hecho cotidiano y es su deber actuar en consecuencia. Asumiendo facultades extraordinarias si hace falta. Lo que no puede hacer es mirar para otro lado mientras se evidencia el incremento de los asesinatos. Convoque a una gran minga nacional para recuperar la paz. No pierda la iniciativa frente a los problemas que solo usted tiene posibilidades de enfrentar con éxito.

Por otra parte, se dan nuevos destellos en la lucha anticorrupción (el contralor hace lo suyo, la Fiscalía no existe) pero, al mismo tiempo se evidencia en otros estamentos el temor de perseguir la corrupción cuando se niega la existencia de fondos originados en el asalto a los recursos públicos o en el narcotráfico, destinados a fomentar las actuales campañas electorales.

Para las mafias es buen negocio contar con alcaldes y prefectos propios. Todos, con su conducción a la cabeza, estamos obligados a impedirlo, a no dejar que el Ecuador vuelva a ser una narcodemocracia, tal cual hace poco.