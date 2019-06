Sí. Todo va muy bien, salvo para los inconformes crónicos, malagradecidos de paso. Si al menos fueran ciegos, se les podría entender que no vean los avances logrados.

Todo marcha bien, hasta en las cárceles. Los internos están felices de la vida. Ha mejorado la calidad de la comida y hay de todo. Claro, sometido a las más estrictas reglas del mercado. Si tiene con qué, lo consigue. No importa de qué se trate: armas de grueso calibre, drogas de la más alta calidad, jueces venales, todo. Y como en las sociedades modernas: sin salir de la prisión. Hasta puede ordenar un sicariato o recibir una visita íntima. O si quiere fugarse... claro que, a otros precios. Ni en la década infame se gozaba de tantos “servicios”.

Pero tratemos asuntos de más impacto: la economía por ejemplo. Fluye el dinero... de los nuevos créditos, con una tasa de interés magnífica. No la dilapiden, me atrevo a recomendar, ahora que el dinero y las transacciones financieras se han puesto baratas; bien utilicen los recursos que terminaremos pagando todos.

¿Hay algo para cubrir la brecha en el IESS? No me refiero a la brecha generacional sino a la que han dejado una larga sucesión de administradores de unos recursos que a fuer de repetir que no son del gobierno sino de todos los afiliados, algunos de ellos decidieron cobrar “lo suyo” por anticipado. Tan bien lo hicieron que ciertos de ellos disfrutan a sus anchas de la vida diplomática, luego de haberle mentido hasta... al presidente de la República. Ahora en cambio, el encargado de hacer conocer la magnitud del asalto, no miente: que el IESS está quebrado dice. Será por eso que se adquieren antisépticos contaminados y todo el mundo sabe que, además, el IESS tiene dueños propios, que diezman y compran con sobreprecio. Bien esta el instituto de todos. Magníficos hospitales sin insumos. Es que la salud sigue en buenas manos pero, eso ya se sabe. La gestión ha sido tan buena que ahora casi todas las muertes son por causa del femicidio y ese no es un campo de acción del MSP.

En fin, hasta la comisión de archivo ha empezado a funcionar y habrá juicios políticos.