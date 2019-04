Títulos diezmeros

Borges dijo que las tiranías fomentan la estupidez. Y las relacionadas con el chavismo académico hacen denodados esfuerzos para ello. Difundir un proyecto de ley es divulgarlo. Pero desde que el chavismo de los millones y “millonas” nos infectó, es socializarlo. Según el diccionario, esto significa transferir al Estado algo privado. (¿Les suena socializar la banca?) Nuestro idioma es distinto al del resto del planeta. Quizás por eso a la Legislatura le cuesta entender que hay diferentes tipos de universidades: públicas, cofinanciadas y autofinanciadas. Y que una pública que recibe 100 % de financiamiento estatal o una cofinanciada que recibe un importante aporte de millones de dólares, no puede compararse ni ofertar maestrías al mismo precio que una autofinanciada que no recibe nada del Estado. Y que para ofrecer un producto de calidad, estas últimas tendrán que hacerlo a un precio mayor. De ahí que, quienes ganan sueldazos para hacer las leyes deberían conocer la realidad desde el interior y cursar maestrías. Especialmente, las impartidas por universidades autofinanciadas, con docentes internacionales de altísimo nivel académico y severos controles de asistencia. Porque en una agrupación política en la que no existe la ética, el problema es que se falsifican los títulos. ¿O qué pasó al investigar los diezmeros títulos de la robolución? ¿Qué pasaría si se investigan todos? Y son -precisamente- los coidearios de doña Vivi y su opulento Terrasol ‘life style’. Aparente explicación para que -sin estudios de mercado serios- la emprenda contra los precios de las maestrías en universidades autofinanciadas. Por eso, el tema es costos. Si producir un pan cuesta 10 cts., no nos pueden obligar a producirlo en 5, pues lo que pasa es simple: alguien se queda sin comer. Con las maestrías es igual: si la demagogia obliga a las universidades a producirlas a un costo irreal, no pueden impartirse y alguien se quedó sin estudiar. ¡Gracias doña Vivi! Pero... no. Hace falta que algunos iletrados con el poder de acceder a los cargos públicos las cursen de verdad y no anden falsificando títulos.