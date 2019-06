Tijuana Brass

Espero que el presente domingo no estemos mascullando por lo actuado desde el gobierno de los Estados Unidos (Trump) contra México, ni por las respuestas que desde Tijuana esboce López Obrador, que hasta ahora me han parecido tibias, dadas las agresiones que incrementadas día a día, parecen destinadas a intentar humillar al país de Benito Juárez.

Ojalá ese propósito de mantener la prudencia pero sin perder la dignidad haya estado presente.

Espero que Trump, reflexionando dadas las críticas que desde su propio partido ha recibido, le conceda un espacio al diálogo que permita, sin lesiones graves a lo económico y a la diplomacia, superar unas tensiones que en su escalada pueden dañarnos a todos. Cabe por ello hacer notar que ese aparentemente inocente chantaje arancelario es grave en su significado y en sus consecuencias, y me duele que nuestras cancillerías, que son ágiles respecto a tantos asuntos, ahora guarden silencio en relación a los ataques que está sufriendo un país hermano que, sin duda, no tiene capacidad para enfrentar una crisis migratoria como la centroamericana que, además, no ha provocado, y que en su actual magnitud es espeluznante y merece un esfuerzo concertado, antes que escaramuzas belicosas.

Por otra parte, como si las grandes potencias estuviesen de acuerdo en irrespetarnos como región, Putin también tiene calificativos despectivos para nuestros gobiernos por la “locura” de promover y respaldar a Guaidó, quien, dicho sea de paso, también parece haber perdido la brújula, asistiendo a Oslo. El “todas las opciones están abiertas” cobra una nueva dimensión. En cualquier caso, y qué bueno que así ocurra, de aquella posición que establecía que el problema de Venezuela tienen que resolverlo los venezolanos, dejando en blanco al Grupo de Lima, se buscan otras opciones no bélicas para intentar resolver una situación ya demasiado tiempo dilatada. ¿Será una búsqueda válida la decisión recién planteada por el Grupo de Lima de someter el hallazgo de una salida a un diálogo ampliado con nuevos actores?

Ojalá, el sufrimiento del pueblo venezolano no puede seguir prolongándose.

P.S.- Se logró un acuerdo entre EE.UU. y México. ¡Qué bueno!