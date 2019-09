Tiempos inciertos

Así son los que se viven en el país y resto del mundo. Se pensó que con el avance de la ciencia y tecnología existirían mejores pronósticos, la realidad es otra. La conducta humana es imposible de predecir. ¿Cómo explicar que Alemania, país con nivel de cultura muy elevado, haya apoyado al genocida Hitler? ¿Cómo entender que el pueblo argentino, uno de los más educados de América Latina, le dará el triunfo a una mujer que encarna graves pecados que no tienen perdón? Hay incertidumbre por doquier. ¿Qué va a suceder con Venezuela? ¿Podrán Ecuador y otros países continuar recibiendo a decenas de miles de venezolanos, cuando son economías que tienen elevado desempleo y bajo empleo pleno? ¿Cómo se va a terminar el grave problema del calentamiento global? Los polos se deshielan y los incendios no cesan en algunos países. En el Amazonas la vegetación desaparece desde hace décadas, es cuestión de comparar las tomas satelitales de hace 30 años con las actuales. Ahora los devastadores incendios han empeorado la situación. Ante este panorama, Trump es incrédulo y no le interesa participar en los acuerdos. El populismo está expandiéndose como cáncer en todo el mundo ¿Qué va a pasar en esos países, empezando con Estados Unidos, cuyo presidente está en contra de los valores occidentales? Trump está destruyendo el orden mundial que fue liderado por su país, busca problemas en todos los continentes. ¿Qué va a suceder con la OTAN, Organización Mundial del Comercio, globalización, etc.?

Internamente la situación es más incierta. ¿Qué va a pasar con la economía ecuatoriana en los próximos años? De acuerdo con las noticias del exterior, Europa tiene serios problemas de crecimiento económico. Los indicadores de producción de la mayoría de países están declinando. La guerra comercial entre China y Estados Unidos ha comenzado a afectar al crecimiento económico global.

¿Qué va a suceder con la política?, ¿cómo se va a terminar con la delincuencia organizada y la corrupción que ha corroído los cimientos de nuestra sociedad? ¿Cómo se va a terminar con la delincuencia que sigue ganando terreno?