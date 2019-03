Tecnología, impuestos y empleo

Se ha ido incrementando el ruido respecto de las obligaciones tributarias de las empresas tecnológicas, especialmente de aquellas que tienen una alta relación con el consumidor final. El 21 de junio de 2018 el Tribunal Supremo de EE. UU. falló a favor del derecho de los Estados respecto de la obligación de las empresas que venden bienes por encima de $100.000 a pagar impuestos en los Estados de la Unión.

De vuelta en Ecuador, hay una revolución -positiva por cierto- en el uso de aplicaciones como Uber, Uber Eats, Glovo, Airbnb, etc., y en la transformación del empleo que ellas están provocando. Los consumidores están felices, y por el momento es lo más importante; ¿pero dónde están pagando impuestos esas empresas que generan ganancias en Ecuador?, y más aún: ¿si una empresa se constituye en Ecuador para prestar el mismo servicio, tiene tributariamente y regulatoriamente las mismas condiciones para competir, o se está consolidando un esquema de suprapoderes monopólicos? Hay un tema, en mi opinión, aún más importante, y este es que la transformación del empleo que se está generando provoca un ejército de personas que no tienen acceso a seguridad social o siquiera a prestaciones médicas básicas. Muchos dirán que es precisamente lo que buscamos: un ambiente de flexibilidad laboral con menores exigencias para la contratación, o más aún, una suerte de prestadores independientes de servicios (autoempleados). Casi un paraíso libertario. Esto es quizá una situación mejor para el estructuralmente subempleado (50 % de la PEA en Ecuador). Sin embargo, imagino qué pensaría Richard Thaler, Premio Nobel de Economía 2017. Yo no voy a proponer que la empresa obligue a los jóvenes repartidores de Uber Eats o Glovo a contribuir a la seguridad social, o que Uber obligue a sus conductores afiliados a hacerlo; propondría que la aplicación tenga la posibilidad de que el usuario destine a voluntad un porcentaje (digamos el 15 %) del valor del servicio, para un fondo de salud y cesantía de la persona, solidariamente.

Como diría Thaler: a veces solo se requiere “un pequeño empujón”.