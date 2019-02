Tarjetahabiente

¿Cuál es el problema del Gobierno que busca incesantemente meterse en camisas de once varas, con temas que, si bien son muy importantes, no son comunicados, explicados, ni oportunos? ¿Realmente la Junta Monetaria tenía que lanzar una bomba como el cobro de los intereses desde el día de la compra de un producto a un mes de las elecciones seccionales? ¿No era previsible que los causantes del deterioro de las finanzas populares saltaran indignados acusando al Gobierno de proteger a los banqueros?

Yo me acuso de ser una de las personas que usa el crédito de su tarjeta con pagos mínimos mensuales, quizás por comodidad, por lo tanto, asumo que la gran mayoría de ecuatorianos hace uso de ese derecho, y también me imagino que la deuda de todos los ecuatorianos a los bancos que emiten esas tarjetas se está volviendo inmanejable. Pero, me pregunto si no existen otras formas de limitar el endeudamiento y reducir el gasto por consumo. No sé si ustedes, pero semanalmente recibo llamadas de bancos que ofrecen tarjetas gratuitas, sin pagos, con ofertas, ¡a veces en bancos en los que ni siquiera tienes cuenta! ¿No sería mejor parar los ‘call centers’, dejar de seguir regalando tarjetas a diestra y siniestra, y en lugar de ello limitar el acceso a más tarjetas de las que necesitamos? ¿O analizar con profesionalismo la capacidad de endeudamiento de cada usuario y ejercer el cupo máximo sin flexibilidad? ¡Por Dios, sean más creativos!

De cualquier manera, aunque los que saben dicen que el tema es grave, no me parece justo que el pago de los intereses ocurra desde el momento de la compra del producto, ya que el pago del banco al establecimiento comercial no ocurre en ese instante, sino mínimo 2 días después. El banco no tiene por qué beneficiarse de un interés de un crédito mientras el desembolso del valor no ocurra.

Menos mal, la Junta Monetaria, por instrucciones del presidente, retrocedió en esta nueva bomba activada que alguien le pone al Gobierno. Parecería incesante la búsqueda que el mismo Gobierno hace para minar su credibilidad. Presidente, alguien le está fallando.