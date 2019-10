¿Y lo robado?

El gobierno recibió una dolorosa lección luego de intentar eliminar los subsidios de los combustibles. Le han quedado claras las consecuencias que traen este tipo de medidas y con seguridad no querrán repetir una situación tan lamentable como la ocurrida hace pocos días atrás.

El proyecto de ley económico busca evitar la afectación de los sectores populares más vulnerables, para entonces enfilar los ajustes a sectores que, según ellos, pueden soportar los ajustes económicos propuestos, y al parecer, el sector privado será el gran perdedor, porque le tocará asumir buena parte de los efectos de las reformas aplicadas. Asfixiar a las empresas privadas con impuestos adicionales, aportaciones o contribuciones no es la solución, ni la salida, pues estos recargos únicamente complicarán la inversión por este constate cambio de las reglas del juego, que no abona en nada a la seguridad jurídica del país. Si bien todos debemos ser solidarios y contribuir por el pésimo estado financiero en que dejaron la nación tras la década saqueada, también estaría bueno y mejor, si empiezan a recuperar el dinero de la corrupción, pues la factura no se la pueden pasar discriminadamente, a la clase trabajadora.

Es urgente y necesario que nos demuestren cuántos activos han recuperado de testaferros y parientes “donados” de la corrupción, o producto del lavado de activos que están a nombre de personas que no tienen la capacidad económica para adquirir ningún bien, para que de esa manera la sociedad no sienta que el ‘bullying’ es únicamente, a cierto sector que genera riqueza y empleo para todo el país. Está bien culantro, pero no tanto. La Asamblea y el Gobierno deben trabajar en una propuesta económica efectiva y equilibrada, sin hacer carga montón a un solo sector de la sociedad. Coincido en que los que más tienen deben pagar más, pero estaría mejor si también empiezan a recuperar lo robado de la corrupción. Es indignante que nos llenen de impuestos y contribuciones, mientras vemos impávidos que quienes saquearon al país gozan lo saqueado. Insisto, ¿y lo robado?