¿Somos masoquistas?

¿Qué dicen algunos índices respecto al Ecuador?

Tenemos dos entre las diez ciudades más congestionadas de América Latina. Quito ocupa el sexto lugar y Guayaquil el séptimo, con un promedio de 173 y 167 horas perdidas por año por cada conductor (fuente: Global Traffic Scorecard). Bogotá, Ciudad de México y Belo Horizonte ocupan los tres primeros lugares. Al paso que vamos, pronto estas dos ciudades estarán entre los cinco primeros lugares.

En el Índice de Desempeño Medioambiental (Environmental Performance Index), desarrollado por las universidades norteamericanas de Yale y Columbia, que evalúa la forma en la que los países se desenvuelven en cuanto a salud medioambiental y vitalidad del entorno, el Ecuador ocupa el lugar 87 entre 180 naciones evaluadas. Para tener una idea de la situación de los países vecinos, Colombia está en el puesto 42, Perú 64 y Brasil 69.

El Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas correspondiente al año 2018, que mide factores como la esperanza de vida al nacer, escolaridad e ingreso nacional bruto per cápita, estableció que nuestro país ocupó el lugar 86 entre 189 países del mundo, que corresponde a un desarrollo considerado alto. Aunque hemos bajado dos puestos desde la medición anterior.

En el país la percepción general es que la situación no marcha bien. No es necesario ser un experto y recurrir a las estadísticas para constatar que la economía no despega y que la inseguridad, el desempleo y la incertidumbre se han incrementado. Sin embargo, en el Índice de Experiencia Positiva de Gallup que encuestó a personas y preguntó si el día anterior tuvieron alguna experiencia en la que experimentaron una gran cantidad de disfrute, se sintieron bien descansados, sonrieron o se rieron mucho o se sintieron tratados con respeto, el Ecuador apareció entre los diez países más optimistas del mundo, ocupando el octavo lugar entre 143 países encuestados.

Si hubiera un índice que midiera el grado de masoquismo de los habitantes de un país, el Ecuador estaría ocupando uno de los primeros lugares.