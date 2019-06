Solos se forjaron

Lograr la excelencia deportiva a cualquier nivel no es fácil. Tampoco lo es el tener disciplina, apoyo familiar, garras y visión. Toma mucho tiempo diseminar el proceso de entrenamiento y metas. Nuestros deportistas nos hacen vibrar de pasión y orgullo, debiendo nosotros desarrollar más la fidelidad hacia ellos, no solo en las buenas, también en las malas.

Glenda Morejón, Richard Carapaz y Pablo Campana son atletas de diferentes estratos sociales que se han formado solos; ni siquiera la indiferencia gubernamental ha frenado sus triunfos. Morejón ganó en México; compitió con zapatos deportivos prestados, apuntando a los próximos Juegos Olímpicos en Tokio. Carapaz es ganador del Giro de Italia gracias a una oportunidad en Colombia. Campana es goleador de las divisiones menores del Barcelona y hoy es buscado por clubes internacionales. “Prometemos seguir entrenando y concentrarnos en el objetivo de llegar al final” (P.C.) Y así muchísimos más, cada uno con su propia historia. Algunos vienen de hogares muy pobres, pero la pasión por el triunfo va más allá de lo imaginable. El deporte es como la vida, tiene instancias que engloban oportunidades y desencantos; es una carrera muy solitaria, especialmente si fallan. ¿Cuántos sabían quién era Carapaz al inicio del Giro? Nuestro apoyo debería ser incondicional siempre. Somos un país al que le encanta celebrar los triunfos y que cuando pierden, se ofende. El deporte es una de las carreras más cortas y no siempre se puede estar en la cúspide. Celebremos la competencia, no perdamos antes de ganar. Son nuestras promesas deportivas, ejemplos para muchos que empiezan y ven que no solo con el fútbol se puede lograr la victoria.

Nuestros jóvenes ahora pueden palpar que los ecuatorianos sí pueden aspirar a un podio en cualquier disciplina, forjándose solos, logrando la excelencia. Si se caen, debemos darles la mano para que vuelvan a levantarse.

El apoyo viene de la empresa privada, a veces. Es el momento de que el Gobierno apoye y piense en ellos como los nuevos embajadores del Ecuador al mundo. Nos miran gracias a ellos.