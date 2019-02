Sobre refranes

Ante el vacío de liderazgo, las seccionales son trascendentales. Para el electorado la consigna es clara. Ubicar al ganador y unírsele. Ejerciendo el derecho al voto útil. ¿Quién gana? El partido con músculo político. El que se expanda territorialmente en victorias, de tal manera que se convierta en una alternativa nacional. Jaime Nebot ahí la tiene complicada. Debe irrumpir en el relato de “en la sierra no lo quieren”. Dos elecciones perdidas y la ausencia del PSC en puestos significativos en Quito pasan factura. Especialmente si la consigna es “Quito pone presidente”. El contagio, la línea lógica del votante será: si no va a ganar para qué treparse en la camioneta. Al parecer esto lo tiene claro. De ahí que la caravana haya pasado (pasar: verbo poco generoso) por Loja, Cañar, Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo. ¿Qué logra dejando la guayabera y saliendo en suéter o poncho? Dos cosas: (i) si bien no puede ganar la capital, al menos puede contrarrestar los resultados demostrando que su partido no se ahoga en la cordillera. Por lo tanto, “hay esperanza”: no es toda la sierra; y (ii) echarle tierra a CREO, movimiento que nunca fue de la costa. Le quita la región que podía catapultarlos a la presidencia en el 2021. Observación #1: la aspiración electoral de Nebot es una realidad. Nadie trabaja ni visita cinco provincias gratis. Observación #2: comunicacionalmente bien jugado. El PSC ha realizado coaliciones políticas donde no tenía mayor entrada. Atención: la consigna es “la 6 y sus aliados”. No “la alianza”. No es de iguales. Es el equivalente a Batman y sus amigos. Donde sabemos quién es el invitado y quién el dueño del ‘show’. Observación #3: su discurso, apela. A diferencia de otros, no es abstracto. No es una apuesta por el cambio. Es una inversión segura: repliquemos lo que ya tuvo éxito. Hay evidencia de por medio. Última observación. La #4: el objetivo está en sobrepasar Guayas, pero no la han dejado olvidada. El deber del guayaquileño -madera-de-guerrero- es uno: no arriesgar lo ganado. Mensaje estratégico claro, pero contradictorio. Recuerde en el 2020, señor alcalde, que quien no arriesga, no gana. A usted que tanto le gustan los refranes.