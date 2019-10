Pensemos en función de país

La grave situación por la que atraviesan algunos países de la tierra nos obliga a reflexiones profundas, sinceras, pragmáticas, nada hipócritas ni egoístas.

En lo concerniente a nuestra realidad social, política, moral, económica y de toda naturaleza debemos ser valientes para hacernos un ‘mea culpa’ y reconocer que todos tenemos de una o de otra manera alguna responsabilidad en esta crítica situación, que si no la entendemos en sus justas proporciones nada ganaremos mañana al ponernos a llorar, porque entonces tendríamos que repetir la frase: “Llora como mujer lo que no supiste defender como hombre”, atribuida a Aixa, madre del último rey de Granada Boabdil, cuando salió de Alhambra tras entregar sus llaves a los Reyes Católicos el 2 de enero de 1492.

Por idiosincrasia, por mala formación moral e intelectual, por cobardía, o por lo que fuere estamos acostumbrados a echarle la culpa de todo lo que nos pasa “al de al frente”, sin que nunca reconozcamos que nosotros también pudimos haber tenido algo que ver en los problemas que nos aquejan, lo que nos obligaría a ser, por lo tanto, parte de la solución, antes que ser parte del problema.

Queremos que solamente se arreglen “nuestros” problemas. No nos importa que los de los demás no se arreglen, o que se arreglen tarde o nunca. Esto es, entre otros aspectos, lo que nos tiene enredados en este nudo gordiano. Mas, como “todo tiene solución en la vida”, lo que nos corresponde hacer de verdad es llevar a cabo un gran acuerdo nacional entre todos los sectores que constituimos el Ecuador. Un gran diálogo, no de sordos, ni diálogos en los que antes de dialogar se pongan condiciones para ese diálogo. Es hora de que quienes dicen ser líderes políticos, gremiales, profesionales, religiosos, o de lo que sea, piensen en el país, antes que en sus “parcelas” o en su yo, porque eso es egoísmo, incapacidad o demagogia barata.

Los pueblos que han construido su futuro promisorio son los que han pensado en su país, y nada más que en él. ¡Ecuatorianos: hagamos lo mismo, antes que sea demasiado tarde!

