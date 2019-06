Síndrome de servilismo

El síndrome del servilismo que parece ser la actitud connatural de la mayoría de los actuales gobernantes sudamericanos frente al césar norteamericano Trump, ha encarnado con mucha fuerza en el gobierno de Lenín Moreno, derechista y puesto al servicio incondicional del gobierno norteamericano. Por eso, luego de casi cinco años de distanciamiento, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) vuelve para cooperar con el Gobierno ecuatoriano, habiéndose firmado en Quito el l5 del pasado mes el correspondiente memorando de entendimiento...

Pero se ha especulado también con la posibilidad de que vuelva a instalarse una base militar norteamericana, como la que estuvo por largos años en la isla Baltra, y eso nos preocupa. Aunque el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, explicara que por cuanto el país no cuenta con recursos para mantener una operación permanente de vigilancia en nuestro mar territorial contra las redes del narcotráfico, al igual que Colombia, Perú y Chile, se acordó con estos países impulsar operaciones de control en el océano, resultando estratégica la ubicación de las islas Galápagos, y que la propuesta sería ampliar el aeropuerto de San Cristóbal, de modo que permita operar con los aviones militares, entre ellos aeronaves extranjeras como el Orión P3 de EE. UU., asegurando el ministro que “será un avión una vez al mes y no más de tres días, para emergencia o reabastecimiento, especialmente en las noches. No habrá un destacamento permanente ni una base”, haciéndonos conocer, además, que desde el año pasado los aviones militares de EE. UU. (P3 y Awac) realizan vuelos para patrullar el mar ecuatoriano y su centro de operaciones ha sido Guayaquil. Pues allí está la respuesta. La captura de la droga interesa más a EE.UU., país de destino, que a Ecuador. ¿Por qué tendríamos que poner en riesgo la fragilidad de las islas y del parque universal de conservación de especies naturales que son las Galápagos, Patrimonio de la Humanidad, teniendo que aumentar el transporte al archipiélago de la debida provisión de gasolina de alto octanaje, donde hay siempre la posibilidad de catastróficos derrames? ¿Riesgo a nuestro patrimonio natural y exclusivo, como son las Galápagos, a cambio de qué?