Sin sorpresas

No importó que Claudio Uberti confesara la trama de corrupción del gobierno de Néstor Kirchner, involucrando directamente al expresidente, ni que en dos cajas de seguridad del banco Galicia a nombre de Florencia Kirchner (hija de la doña) encontraran $4,6 millones de dólares en billetes, ni otras decenas de evidencias presentadas ante la justicia argentina que muestran que los mandatos fueron teñidos de negocios no santos, para que el votante se pronuncie significativamente a favor de la fórmula Fernández-Fernández, donde una de las personas es Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué al votante argentino le importó un pepino la inocultable corrupción del régimen de su favorecida con el voto? Sería complejo hilar muy fino respecto de la opinión sobre el desastre económico que propició con sus políticas populistas, mucho más complicado que la simple muestra de lo torcido. Quizá la respuesta, con la evidencia numérica, la tiene Julio Sergio Ramírez en su libro La Democracia Eficaz.

Basado en un trabajo del PNUD sobre la democracia en América Latina, cuando se preguntó en 18 países si el votante estaría de acuerdo con que el presidente vaya más allá de las leyes, el 58,1 % respondió que sí. Cuando se preguntó si el desarrollo económico es más importante que la democracia, el 56,3 % respondió que sí. Cuando se preguntó si apoyaría un gobierno autoritario que resuelva problemas económicos, el 54,7 % respondió que sí. Entonces, no debería resultar una sorpresa que después del desastre económico que no pudo enderezar Macri, y que su falta de determinación para jugarse su capital político ahondó, lleve de nuevo a la señora Kirchner al poder. Y no debe resultar una sorpresa, porque a mucha gente le importa poco la corrupción y la demagogia, con tal de que su situación, aunque temporal, sea buena. Y no nos rasguemos las vestiduras, que este no es un mal de los pobres y poco educados, es un mal de otros también; ¿o es que acaso muchos educados y acomodados no dejan entrar a sus casas a los pillos de cuello blanco y les hacen la corte con gracia a los abogados que los solapan?