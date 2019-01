Sillón de Olmedo 4

¿Asqueados? ¡Yo también! Parecería que ya hubiésemos llegado al fondo del abismo y que allí estamos, acostumbrándonos a vivir en el lumpen, aceptando con nuestro silencio comportamientos que degradan al hombre al punto de deshumanizarlo, sin que sepamos canalizar nuestro desprecio y rechazo ante la proliferación de antivalores que nos encaminan, paso a paso a la autodestrucción.

Que el abuso de sustancias que dañan al organismo impulse a conductas delictivas, o que proliferen conductas xenófobas, o que nuestras mujeres sean sujeto de las mayores atrocidades, o que la corrupción no tenga visos de ser sancionada, o que pandillas motorizadas se tomen nuestras vías, o que las fuerzas del orden no tengan fuerza, o que los robos asechen en cada esquina, y cientos de efectos más que vemos por la proliferación de antivalores «nos obliga a volver a plantearnos preguntas y nos exige nuevas o viejas respuestas, pero, en cualquier caso, juicios directos, no preestablecidos» (Hannah Arendt).

Necesitamos una transformación radical, y es nuestra responsabilidad recuperar la formación en valores e implementar una estrategia, desde la familia, iglesias, escuelas, colegios, universidades, organizaciones sociales, pero sobre todo desde el gobierno nacional y desde nuestra Municipalidad.

Por ello el último factor, pero el más importante que propongo al futuro ocupante del Sillón de Olmedo es que incida en la recuperación de la educación en Cívica y Ética para llevarnos a un nuevo nivel mental (de conciencia) desde el cual se pueda entender, observar y resolver la complejidad de la problemática actual.

El poder está en nuestra pluma al votar en el mes de marzo. Falta poco tiempo para decidir, votemos por quien nos pueda ofrecer una estrategia para reducir la vulnerabilidad de la ciudad ante eventos naturales, por quien nos proponga una estrategia pública privada para repotencializar las fuerzas productivas de Guayaquil, que nos ofrezca un plan para aumentar la seguridad ciudadana, y que sea capaz de impulsar la recomposición de la estructura de valores perdidos.