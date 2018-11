Robos al IESS

En Ecuador el dinero de los jubilados desapareció. Se lo robaron y lo siguen robando. Los nuevos dueños son políticos y funcionarios de muy alto nivel, como el “espinoso” de ingrata recordación.

Esto no ocurre en Chile, Hungría, Polonia, Kazajistán, Rusia, México, Bolivia, El Salvador, Argentina, Colombia, Perú, Uruguay, Alemania, Italia, Gran Bretaña y Australia. El quebrado IESS propuso recién que no cobrarán intereses a los patronos morosos. Dádivas para que paguen “con el 99 % de perdón” los intereses de chulco. ¿Pero, por qué no les cobran al Gobierno y a los políticos que se lo han robado?

Lo urgente es cambiar el sistema de pensiones y salir de los corruptos sistema de reparto (sistema Ponzi) y de los cálculos actuariales: (Pirámide de Madoff).

Bernard Madoff, “respetado inversor” de Wall Street (presidente de Nasqad) fue acusado de estafa y fraude. Causó pánico en todo el mundo. Fue detenido por el FBI en Nueva York. Condenado (junio 2009) a 150 años en prisión por delito fraudulento de US$ 68.000 millones.

Madoff afirmó que lo que él hacía era una pirámide financiera o esquema Ponzi que solo funciona si crece (cálculos actuariales) la cantidad de “víctimas” inversionistas.

Carlos Ponzi (delincuente italiano) que nunca estudió finanzas ni economía, creó (1920) su sistema especulando con el tipo de cambio para atraer inversores y retornos del 50 % en inversiones de 45 días. El sistema de reparto (Pirámide Ponzi) significa robo, fraude y estafa. Promete grandes rendimientos y ganancias. Legalizó su esquema financiero con Securities Exchange Company (1919). Buscaba ahorrantes. Altas tasas de retorno por sus inversiones.

La voracidad de Correa para cubrir sus déficits, usando el fraudulento sistema Ponzi tomó los aportes de pensiones de los jubilados y los pasó al fondo de Salud (2015), quedando ambos desfinanciados. Generó inmensa cantidad de afiliados sin aportar (pura demagogia) con el robo de los fondos del IESS. Muy importante saber quién lo hizo.