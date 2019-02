Revoluciones fracasadas

Líderes de revoluciones ofrecen promesas que no siempre cumplen, los cambios positivos no llegan y se convierten en dictadores de regímenes corruptos; la historia está llena de ofertas incumplidas por los revolucionarios. En Latinoamérica son muy comunes, pero también hay en otros continentes. Irán celebra 40 años de la caída del sha, ascenso de los ayatolas y nacimiento de la República Islámica. En los setenta era ejemplo de desarrollo económico, progreso y liberación de las mujeres. Visité Teherán en 1978, quedé muy impresionado, se construía en toda la ciudad, centenares de grúas torres se convirtieron en símbolos de avance. No había suficientes hoteles para recibir a turistas e inversionistas. Las mujeres vestían a lo occidental. El sha se propuso modernizar Irán; construyó represas para irrigar tierras áridas, el país fue auto suficiente 90 % en alimentos. Estableció universidades y distribuyó 200.000 hectáreas entre 25.000 campesinos. La moneda tuvo estabilidad los últimos 15 años de su administración. Hubo libertad de religión. Fue el país más occidental de la región.

Diversos hechos desestabilizaron el régimen del sha, lo llevaron a su caída: el ayatola Khomeini, religioso radical, desde Francia comenzó a enviar mensajes subversivos al pueblo iraní; hubo graves incidentes. El religioso promovió huelgas y protestas masivas. El sha comenzó a recibir presión de EE. UU. para abandonar el cargo; su cáncer lo obligó a dejar Irán e hizo un periplo que lo llevó a Egipto, Méjico, EE. UU. y Panamá. Por EE. UU. haberlo admitido debido a su deteriorada salud, Khomeini ordenó el secuestro de 52 empleados de la embajada de Estados Unidos en Teherán. El Gobierno estadounidense solicitó al sha abandonar el país; regresó a Egipto, donde falleció.

Con el ascenso de Khomeini, Irán sufrió notable retroceso en casi todas las áreas. Las mujeres pasaron a ser objetos, no hay libertades, se persigue a las minorías religiosas, no se permite la oposición, hay corrupción, se promueve el terrorismo, hay abusos de derechos humanos. Ha comenzado la desobediencia civil. Podría haber una implosión.