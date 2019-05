Retos democráticos

El 29 de abril se cumplieron 40 años del retorno a la democracia en el Ecuador, después del más largo periodo dictatorial militar de su historia (1972-79). Actualmente el país requiere fortalecer su democracia, tras una década en que se trató de implantar un régimen de partido único, con la tesis de que el Estado es quien decide qué deben pensar, hacer o no hacer sus habitantes.

En ese contexto, el actual gobierno debe definir una ruta que restaure la confianza y esperanza de que habrá un mejor futuro. Sus dubitaciones solo demuestran que se trata de un gobierno de transición, cuya principal preocupación sería terminar su período.

En el nuevo diálogo que se está convocando se aspira a que se concreten acuerdos sobre objetivos nacionales de largo aliento y se obtengan resultados reales de beneficio común.

Los cambios hechos por el Consejo de Participación transitorio han recuperado espacios de institucionalidad democrática: nueva Corte Constitucional no dependiente del gobierno, Función Electoral más confiable, fiscal general inspiradora de que no habrá tanta impunidad en los abundantes casos de corrupción denunciados, nombramiento de altos funcionarios que se espera no sean instrumentos del gobierno de turno. Se equivocó impidiendo al Consejo de la Judicatura transitorio que realice la evaluación de la Función Judicial para contribuir a su independencia y designar definitivamente un funcionario clave en una democracia sana: el contralor. El Tribunal de Cuentas no deja de ser una expectativa incierta. Ojalá se superen estas omisiones.

Se han dado pasos desde el Ministerio de Finanzas para racionalizar el gasto público, pero no se puede descuidar la inversión pública que favorezca el empleo y la circulación de dinero que atenúen la crisis y contribuyan a una economía saludable. La genuina actividad productiva originada en el campo no ha tenido la correspondiente valoración y apoyo, siendo la que provee de alimentos al conjunto de la sociedad, la que genera directa e indirectamente múltiples fuentes de trabajo y la mayor aportante de ingresos al país vía exportación de lo que produce.