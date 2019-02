Retos del nuevo CJ

Los retos que enfrenta el nuevo Consejo de la Judicatura últimamente designado son de tal naturaleza que demandan su actuación honesta, leal, capaz, inteligente e independiente desde el primer minuto luego de la posesión ante la Asamblea Nacional. El país conoce perfectamente bien que el Consejo de la Judicatura de la época correísta estuvo al servicio de los intereses del régimen de Correa, para lo cual se dictaron disposiciones legales y administrativas que le permitieran actuar en ese sentido, desnaturalizando la institucionalidad de la justicia. Esto debe acabarse con los nuevos integrantes de este organismo si es que en verdad son seres que van a actuar con la mirada puesta en el porvenir de la patria y no en intereses mezquinos o politiqueros de la naturaleza que sean.

El combate a la corrupción y la independencia de la justicia son dos de los retos más importantes. La lucha contra la corrupción no es una lucha de dientes para afuera. La corrupción está tan enraizada en nuestro diario vivir que por donde se mire salta pus... Esto no lo podemos soportar más. La corrupción que está presente en muchos juzgados y fiscalías debe acabarse. Debe haber una evaluación de todos los operadores de justicia para establecer quiénes han actuado con capacidad y con honestidad y quiénes no, para conformar juzgados, tribunales y fiscalías en donde imperen la capacidad, la honestidad y la independencia.

La sociedad debe estar permanentemente en vigilia para seguir de cerca los pasos del Consejo de la Judicatura y obligarle a que trabaje por la institucionalidad del derecho y por la independencia de la justicia. Igual debe ser la actitud de los abogados de la república, ya sea a través de sus colegios profesionales o de organizaciones creadas con este fin para estar pendientes de los pasos que dé el Consejo de la Judicatura, así como para exigirle que se deroguen disposiciones legales que atentan contra el ejercicio libre de nuestra profesión. Difícil, pero no imposible, es la tarea que debe cumplir el Consejo de la Judicatura.