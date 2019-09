Como recordaba el martes un lector, en una de las conferencias dictadas por Guillermo Peñalosa me permití pronosticar que Guayaquil se dividiría en un antes y un después de su recordada visita... a condición de encargarnos, quienes coincidíamos con su pensamiento, de que así suceda.

Por supuesto, ‘nihil novum sub sole’, ello no desconoce planteamientos locales previos. Ocurre lo de siempre: para convalidar ciertas nociones aparentemente pletóricas de racionalidad y fácilmente asimilables, hay que traer un personaje de afuera, por ello creíble, no sujeto a las pequeñeces de un medio todavía estrecho, gazmoño y provinciano, con las excepciones cosmopolitas que han hecho posibles los avances luminosos logrados.

Lo cierto es que, en la misma dirección, como producto de un obstinado esfuerzo cumplido por profesionales que ejercen como maestros en la Universidad de Guayaquil, con la decidida cooperación de los estudiantes a su cargo, ha sido grato conocer una propuesta de rescate de los espacios públicos vinculados a una gran área del casco central de la ciudad que bien vale que el Municipio de Guayaquil, su alcaldesa y sus autoridades valoren adecuadamente.

Dicha propuesta, que Expreso ha comenzado a promover desde ayer, constituye una manifestación de voluntad ciudadana (nunca mejor dicho, en cuanto a que ciudad, ciudadanía y civismo tienen raíces compartidas), sin otro ánimo que el de cumplir con la obligación de todos los centros de educación superior de honrar sus responsabilidades para con las poblaciones en donde funciona su sede.

El énfasis radica en el deseable propósito de rescatar los espacios públicos para la gente, a partir de un esmerado plan maestro. Ello no únicamente nos otorgaría una ciudad más bella y segura, al ocupar los espacios públicos del amado viejo centro, ahora cuasidesiertos, sino que también promovería la convivencia armoniosa de los habitantes, lo cual mejoraría su salud mental pero también la salud en general, al otorgarles espacio para la sana actividad física. Además se lograría dinamizar la ahora alicaída actividad comercial. Buen ejemplo.