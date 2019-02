Reincidencia sacerdotal

La Iglesia no es el Vaticano, ni el Papa, ni ciertos curas, somos todos. Por ello, todos estamos obligados a anunciar y denunciar.

¿Tiene idea del daño que se causa cuando curas dicen que el Concilio Vaticano II es la consecuencia de “un laboratorio protestante dirigido por masones”?

¿Por qué le tienen miedo a este Concilio los curas Sociedad de Jesucristo Sacerdote? ¿Será porque ahí quedó claro que Iglesia significa el Pueblo de Dios, es decir todos. Toditos. No solo curas. Un obispo es solo un pastor que lleva a su pueblo al mensaje de amor infinito de Jesús y que, como sus amigos que somos, nos llama a un mundo menos injusto.

Pero hay sermones llenos de aversiones y dudas contra el mensaje de Jesús y confesionarios que perturban el fuero interno por el llamado sexto mandamiento.

Estos sacerdotes han sido amonestados por adoctrinar en los términos del P. Alfonso Gálvez M., quien no vive aquí, pero todos ellos están adheridos a su pensamiento, el cual publican colocando sus escritos en sus webs, desobedeciendo la resolución de amonestación que recayó en esta orden sacerdotal por contradecir al Magisterio de la Iglesia. Sanción que fue recomendada por la Conferencia Episcopal, por unanimidad, con peritos canónicos y con presencia del nuncio. Pero no rectifican. Quién sabe si la gente deja de ir a misa porque no encuentra esperanza y alegría de fe en homilías repetitivas, cansinas, en temas recurrentes como la “tragedia¨ de los divorciados, homosexualidad, rol de la mujer, etc.”.

Hablan del Papa, les fastidia Francisco porque el Obispo de Roma insiste en romper una iglesia vertical, castigadora y aislada, y armar una horizontal, favoreciendo a sus obispos. Francisco quiere una iglesia de puertas abiertas y no quiere cristianos mudos, ni esclavos del miedo por un falso infierno.

¡Más allá de la próxima sanción que esperamos les llegue, abran las puertas señores, la Tierra es de los bienaventurados, no de ustedes!