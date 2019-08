Regeneración moral

El Movimiento Nacional Libertario Colombiano compiló según datos del Banco Mundial, un estudio de Daniel Suchard Zomer, un venezolano que se vio en la obligación de migrar a Costa Rica, donde reside, que analiza 5 factores para 30 países, comenzando por Singapur, Nueva Zelandia, Suiza, Australia. Irlanda, EE. UU. y la lista termina en Chad, Liberia, Bolivia, Cuba, Venezuela, Corea del Norte.

El estudio compara los siguientes elementos: porcentaje de privatizaciones, PIB per cápita anual, salario mínimo, corrupción y desempleo, llegando a una alarmante gráfica que se puede observar en https://www.facebook.com/danielsucharzomer/photos/a.667282980031294/2351463921613183/?type=3&theater, la cual indica que a mayor privatización, mayor PIB per cápita, mayor salario mínimo, menor corrupción y menor desempleo. A estas características corresponden los seis países mencionados como líderes de la lista; al contrario, los seis países del final de la lista tienen las características opuestas, menos privatizaciones, menos PIB per cápita, menor salario mínimo, más corrupción y mayor desempleo.

El documento se encabezaba con la recomendación de: “Cuando pides que una institución no se privatice y siga siendo pública, recuerda esa gráfica”. Traigo el tema ya que entendemos que el FMI ha venido insistiendo con el Gobierno nacional, en que lo mal administrado cambie urgente de manos y por allí seguimos escuchando críticas sobre el tema.

El problema es que estamos en medio de un trayecto que nos ha llevado a una grave crisis institucional, de la que no sabemos aún cómo vamos a salir. Vivimos un momento histórico y delicado por la larga crisis que dura ya más de diez años. Estamos ante una crisis de identidad y preocupante escepticismo, frustración y rabia de los ciudadanos. Sabemos que es el resultado de una estrategia de debilitamiento del tejido ciudadano, sistemáticamente instruida de todos contra todos. Por eso no creemos en procesos como los recomendados por el FMI.

¿Por qué no presionamos por una regeneración moral, con crecimiento de la autoconciencia personal, la afirmación de los valores familiares y de la libertad....? Es la única vía de salvación.