Reflexiones sobre un resultado

Sorpresas se presentaron en la contienda electoral. Ellas dicen mucho de las ansiedades y esperanzas del electorado, pero por sobre todo nos indican el grado de madurez política e identificación de los ciudadanos con las proyecciones de sus terruños en el concierto de la nación.

Guayaquil ha madurado. Del resultado del domingo último lo menos destacable es el triunfo de un partido político. La votación refleja lo que el guayaquileño anhela como futuro y por qué nos diferenciamos de ese país en el que aún persisten ideas y pensamientos retrógrados de revolucionarios de pacotilla que asolaron la nación pero que aún tienen fieles e interesados seguidores. El guayaquileño votó por mantener todo lo que hemos logrado. El voto fue por la ciudad, por el bienestar, por el futuro. Las últimas administraciones cambiaron físicamente la ciudad y han logrado que recobremos la autoestima y la determinación de liderar a la nación en el camino del progreso, dejando atrás las tristes experiencias de caudillos demagogos, de antaño y de reciente presencia, que ofrecieron cambios y progreso, y solo nos sumieron en un caos que pocos recuerdan, y recientemente, en un desgobierno del cual se libró Guayaquil gracias a la entereza de sus líderes políticos que supieron defenderla, sin olvidar el respaldo del pueblo que respondió como ahora respondió en las urnas.

Guayaquil ha enviado un claro mensaje a la nación. Guayaquil no se deja engatusar por improvisados líderes sin experiencia, con muchos eslóganes y clisés. El mensaje de izquierda aquí no cala. Al guayaquileño le interesa el trabajo y la superación, no vivir de ser integrante de una burocracia lerda y pesada que agobia al país y que sigue embelesada por quien los prefirió, tal como lo demuestra la votación en Quito.

El sentimiento de Guayaquil ha sido compartido por muchas regiones del Ecuador. De Guayaquil va a surgir la chispa que encenderá el corazón de la patria para finalmente consagrar una Constitución que cambie radicalmente la conformación de este país y, en un esquema federal, nos entregue una nación más justa y equitativa.