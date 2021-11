Periscopio

El feriado prolongado de noviembre trajo sus frutos y ¡por fin! el sector turístico y el hotelero vieron algo de luz luego de más de un año de restricciones producto de la pandemia. Se vieron obligados a trabajar a medio gas porque el coronavirus no les permitía más y con estos cinco días que tuvo el país de asueto pudieron reactivarse. Aproximadamente se recaudaron setenta millones de dólares por concepto de gastos turísticos. Si así llueve, que no escampe. Ahora solo queda esperar que este largo feriado no genere una nueva ola de contagios.

Pero el saldo que dejó el feriado no fue únicamente económico. Se esperaba que con estos días de descanso, más el estado de excepción que sigue vigente en el país, los delincuentes darían algo de tregua, pero no fue así. Los asaltos, muertes por sicariatos e incluso los disturbios en la Penitenciaria del Litoral dieron su toque violento a estas largas vacaciones. Lamentablemente la seguridad ciudadana sigue siendo un tema que da mucho de qué hablar, porque la realidad que nos golpea la cara a diario es que las bandas delincuenciales están mucho más organizadas que nuestros organismos de control y que nuestras fuerzas del orden.

Quienes sí dejaron descansar y gozar de este feriado fueron ciertas agrupaciones que días atrás decidieron paralizar al país por tener desacuerdos con el Gobierno, pese a que el presidente Lasso los invitó a dialogar. No aceptaron, sin embargo aseguran estar abiertos a comunicarles sus exigencias. Según las palabras de Leonidas Iza, líder de la Conaie, se retomarán las movilizaciones iniciadas a finales de octubre, lo que quiere decir que volveremos a ver en los próximos días llantas quemadas prohibiendo la libre circulación vehicular.

En su estadía en Reino Unido, a propósito de la cumbre de líderes de la conferencia sobre Cambio Climático (COP26), el presidente Lasso, en entrevista a la BBC se refirió a la violencia en Ecuador, problema que según sus palabras requiere de compromisos globales. Mencionó las acciones tomadas para mermar la ola delictiva que va en aumento desde hace meses, como la declaratoria de estado de excepción, colocación de radares y el plan de una ley que permitiría derribar aviones que circulan ilegalmente en Ecuador. Reconocer que se necesita ayuda internacional para enfrentar al narcotráfico podría decirnos entre líneas que la situación se les salió de las manos…

Esta semana se dio inicia a la aplicación de la tercera dosis contra la COVID-19, empezando por algunas ciudades del país; no obstante en estos días se extenderá a todo el territorio nacional. Esta vez se comenzó nuevamente con la población mayor de 65 años, quienes son más vulnerables al virus. La ministra de salud, Ximena Garzón, asegura que toda la población ecuatoriana recibirá la nueva dosis, esperando esta vez que la tercera sea la vencida. Mientras tanto, no nos queda otra que alistar el brazo para el siguiente pinchazo.

Y como en esta vida siempre pagan justos por pecadores, el Comité de Operaciones de Emergencia - COE Nacional, ratificó que Emelec no tendrá público en su estadio. Esto se debe a que ciertos fanáticos, luego de que se aprobara el ingreso de la hinchada, semanas atrás, no se respetaron las disposiciones emitidas y lo que tenía que ser una celebración deportiva terminó en disturbios que requirieron intervención policial. Parece que los fanáticos del fútbol aún no están preparados para asistir a los estadios y va a tocar seguir viendo los partidos del campeonato nacional en la comodidad de nuestra casa a través de la pantalla chica.