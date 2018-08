Realineamiento político-económico

Mis cañonazos tratan de no depender de lo coyuntural pero tampoco lo evaden. Hasta ayer hemos estado criticando la falta de medidas para superar la maltrecha economía o las decisiones anticonstitucionales en lo relacionado con los migrantes venezolanos. Ahora ya hay algunas acciones. Nadie duda de su correcta orientación: reducir el déficit fiscal, intentar poner la casa en orden mas, se mantienen reparos en cuanto a su profundidad. Por supuesto, también en cuanto a su oportunidad, sin embargo: más vale tarde que nunca.

Han subido el precio de una de las gasolinas, se han unificado ministerios (lo que deja sin cargo a otros ministros), se quedó sin jueces la Corte Constitucional y nos hemos separado de la ALBA.

Tengo claro que los pocos que opinan en el Ecuador siempre son un grupo difícil de complacer y entonces, me parecen normales ciertas expresiones de descontento. Mientras tanto, pareciera que la gran masa silente todavía no tiene una opinión definitiva sobre lo que ocurre. Se anuncian, eso sí, protestas populares por parte de los mismos que siempre las realizan, cada vez con menos participación de las masas. El Ecuador es difícil de contentar y difícil de movilizar. Creo que ello ocurre porque no hay partidos políticos (la mayoría son clubes electorales) ni organizaciones populares (la mayoría son membretes de gran pasado y ningún futuro) y, lo que es más importante, porque el pueblo se percata, mirando lo que ocurre en Venezuela, de la grave situación de la que nos libramos.

Precisamente observando lo de Venezuela, es bueno que se dé por la falta de cooperación de las autoridades de esa nación en la solución de la crisis que viven sus habitantes, la decisión de abandonar la ALBA y la construcción de un corredor humanitario destinado a facilitar su tránsito por nuestro país, suavizando además la exigencia del pasaporte.

Enorme sapiencia contiene lo de que gobernar es rectificar y, no cabe regatear un elogio cuando así ocurre.

Tan importante como que ahora se pueda criticar con libertad, sin autocensura, es procurar la objetividad posible.