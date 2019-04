Realidades electorales

Los números no mienten. Los resultados de las elecciones del pasado 24 de marzo entregan indicadores que deben ser considerados en la evaluación de los mismos. En materia política es un autoengaño anteponer apreciaciones subjetivas, hay que actuar con apego a realidades; no ser objetivos y no mirar la situación en contexto, solo conduce a equivocaciones que son costosas.

Hay varios factores a destacar en esta especie de elección de medio tiempo, que no se la puede separar de la anterior de 2017, ni las que habrá en el 2021. Al ser elecciones seccionales es entendible el triunfo alcanzado por algunos movimientos cantonales o provinciales con candidatos jóvenes o primerizos, demostrativo del deseo de cambio que constantemente exhibe el ciudadano en cada contienda electoral. Tampoco puede dejar de resaltarse el crecido número de votos nulos o blancos, en porcentajes superiores al de anteriores elecciones, lo cual debe admitirse como una falta de confianza en la clase política, que recurrentemente ha desengañado esperanzas ciudadanas.

La votación evidencia que existen organizaciones políticas de carácter nacional, que cuentan con un electorado sólido y organicidad, como el Partido Social Cristiano, CREO, la agrupación liderada por el expresidente Rafael Correa -en porcentajes muy inferiores a los que tuvo cuando ejercían el poder-, el movimiento Pachakutik, sobre todo en provincias con elevada población indígena. Hay otras agrupaciones con importante protagonismo, como Democracia Sí, Suma; la alta votación alcanzada en Quito por el Dr. César Montúfar y su partido Concertación. La elección del alcalde de Quito Jorge Yunda responde más a su trayectoria personal como radiodifusor popular. En síntesis, hay un notorio fraccionamiento político, siendo muy escasos los candidatos que obtuvieron el 50 % de votos válidos.

Era previsible la alta votación negativa en la elección de miembros del Cpccs. Los elegidos obtuvieron bajos porcentajes y eso les impone actuar con suficiente cordura a la espera de cualquier reforma que apunte a su desaparición o a limitar sus atribuciones nominadoras.