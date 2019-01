Razones para el optimismo

Una manera de conservar el optimismo en un país subdesarrollado, sobre todo por ser subadministrado, es la de mirar hacia adelante, mantener una visión positiva de un futuro que está por llegar. Claro que uno sabe que “el futuro ya no es lo que era” pero, por eso mismo, trata de inventarlo positivo. Sin embargo, pese a esa tesitura, que no por ello deja de ser crítica, el talante más optimista se vuelve pesimista bajo efectos de la dura realidad cotidiana.

Mire para donde se mire, hay días en que no se encuentran motivos para tener fe en lo porvenir.

Un somero análisis de la situación nacional, asusta, conmueve.

Que el seguro social está en quiebra ya se ha dicho pero, la reiteración, convence... ¿y entonces? ¿Qué va a pasar con los viejos del futuro? Igual ocurre con los comentarios acerca de la calidad de la educación en cualquiera de sus niveles. Claro que existen buenos colegios y universidades pero, como excepción, cuando ello debería ser la regla. Lo mismo sucede en cuanto a la salud pública, desabastecida de buenos médicos, sin insumos bien adquiridos. (Los pocos que se posee con sobreprecio y con medicamentos ‘idem’.)

Sin buena educación, ni buena salud; sin seguridad social, ¿cómo se puede ser optimista? No niego nada de lo bueno que el gobierno actual nos ha entregado pero, lo pendiente abruma y ya van dos años y no se ve el diseño de un camino claro para enfrentar la debacle recibida. ¿Que el tiempo es muy corto para esperar mejores resultados? ¿Cuánto es suficiente frente a las urgencias? ¿Qué pasó con la cirugía mayor? Y en cuanto a la mesa... la mesa sigue sin servirse, la economía no reacciona y no hay síntomas de que esa resurrección va a tener lugar pronto.

La Asamblea continúa en las mismas de siempre, con el agravante de los enredos de sus miembros en actos de corrupción y la plaga de la administración de justicia pareciera ir camino de perennizarse. ¿Cómo hago para recibir una dosis de optimismo? Lenín es cuántico y parece gustar de las turbulencias cuánticas. ¿Será que Otto con su juventud puede armar un plan para recuperar el optimismo? ¡Espero que sí!