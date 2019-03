Radiografía electoral

Estas elecciones seccionales fueron una radiografía del país luego de que el poder de Alianza PAIS fuera fragmentado; ver cómo estamos. Acercarse a los resultados fue lo más cercano a un paciente que le hace a su doctor, con exámenes en mano, la pregunta fatal: ¿qué tengo? ¿Qué tienes, Ecuador? La “nueva” fuerza: la 6. Nueva entre comillas, considerando su antigüedad. El partido resucitado. En números, en cualquiera de las dos categorías (prefectura y municipio), gana. En extensión: gana. Costa, Sierra y Oriente. En total de votos: gana. ¿Entonces? ¿Por qué hay que justificar su victoria y no simplemente, celebrarla? Por dos motivos: primero, aún tenemos el rezago de la hazaña política de la 35, cuando el país de norte a sur, este a oeste, era verde. Eran victorias arrolladoras, de un fenómeno político que supo aprovechar un momento de hartazgo con el mensaje de cambio. Acostumbrados a esa década y comparándola, la victoria parece insuficiente (aunque la 6 no ha tenido resultados así en 20 años). Segundo, por haber perdido su bastión: El Oro. Padre e hijo perdieron. Tal vez un llamado de atención al PSC: cuidado con la prepotencia nepotista. Jaime Nebot, si trabaja esas prefecturas y alcaldías estos dos años puede ser presidente. Si se realiza obra pública y se convence a la ciudadanía de que “los socialcristianos trabajan” y que “sus” provincias van bien frente al resto del país, usted es el líder. No habrá voto más trabajado. Otro partido que revive: Pachakutik. Presencia fuerte en la Sierra e interesante en el Oriente. Sin embargo, la 6, que ha hablado tanto de sus aliados, aquí, muy difícil que engruese sus filas. ¿En dónde están de luto? En CREO. Treinta alcaldías y una prefectura no son los números que le corresponden a quien, hace poco, tuvo el apoyo de la mitad del país. Donde quedó 2do y 3ro tiene números interesantes. Pero el puesto de primera fuerza política se lo quitaron, y ya no son necesarios más puntos. Si hubiera conseguido Quito, otra fuera la historia. La Luz de América con la que competir. Pero rechazaron a Montúfar. Y juntos hubieran ganado. Las desventajas de ir solo y por separado. Que quede de lección (a todos) para el 21.