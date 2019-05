¿Queréis revolución?

Hasta mis 14 años crecí en el centro de Guayaquil, en una casa de museo, de amplios portales, tumbados pintados a mano, ventanales con sus ventanillas que se abrían y cerraban de acuerdo con el ruido, sol o calor. Vivía frente al palacio arzobispal y la catedral, con el parque Bolívar como patio delantero; en planta baja ya estaba el laboratorios de mi mamá.

La calle Chimborazo termina en la 9 Octubre, por eso a mis pies pasaban vendedores, protestas estudiantiles, la respuesta de la fuerza pública, procesiones, bandas de guerra camino al desfile de la 9 y los recorridos de los candidatos. A mis doce, como última rueda del coche, ya había desarrollado una gran capacidad de llevar la contra. Por eso, todas las ventanas de la casa se cerraban cuando el candidato Velasco Ibarra pasaba en el balde de su camioneta, pero la mía estaba abierta. Me imagino que mi interés por la política nació allí, en las sucesivas pasadas del candidato que buscaba con su mirada y saludaba a esa niña que se esforzaba por alentarlo. ¿Por qué los aburro con mi historia?

Estuve en un almuerzo en el cual un gran empresario, de esos que han sostenido los 18 años de dolarización, comenzó una frase que me llevó a ese recuerdo. La frase decía: “Queréis hacer una revolución”... Mi mente recordó la frase completa. “Hacedla primero dentro de vuestras almas. El amor a la humanidad, el amor a la patria, el saber luchar, el saber hacer sacrificios, sin amilanarse, eso es la revolución. El amor al progreso y a la justicia, de todos los días, venciendo todos los obstáculos y todos los trabajos". Era 1968, y al asumir su presidencia por quinta vez, siguió diciendo: “Nuestra revolución ecuatoriana es una revolución evidentemente original; nuestra revolución no amenaza atropellar a nadie, violar los derechos legítimos de nadie, impedir las iniciativas de nadie; nuestra revolución no ha renegado de la moral, no ha renegado de los altos valores morales; nuestra revolución está enmarcada dentro de la libertad, dentro de los valores morales, dentro del respeto a la persona humana”. Brillante el caudillo. ¿No es esa la que todos queremos?