¿Qué quiere?

Al final del día, va a depender de Estados Unidos, si en el momento en que se hayan agotado las demás opciones, interviene o no. La palabra, si nos ponemos muy técnicos y comunicadores estratégicos, no sería intervenir. Sería apoyar. Y rescatar al gobierno legítimo que -evidentemente- solicitó su ayuda. Si tanto depende de ellos, si en el norte reside la última palabra, debemos preguntarnos: ¿cuáles son los intereses de EE. UU. en la zona, en el país? Porque tengamos claro que Trump, la amenaza para la democracia americana, el admirador de Putin, no planea en el Despacho Oval cómo Venezuela “recuperará su libertad”. Tesis número 1: petróleo. Estamos ante el país con mayores reservas. Si fueron capaces de ir hasta el Medio Oriente, ¿por qué no a un Estado un poco más cercano? El contraargumento será “lo hubieran hecho antes”. El petróleo ha estado ahí desde Hugo Chávez, y estaban felices comprando. Sí, pero antes no estaba China. El gigante asiático está creciendo a ritmos acelerados. EE. UU. tiene como objetivo frenar su desarrollo. Sin importar el costo. Geopolíticamente debe impedir su influencia en Latinoamérica. Evitar que las Pdvsa queden administradas por China; ni que se abastezca de forma casi gratuita en lo que más le cuesta: energía. Acá, el interés número 1. Tesis número 2: Trump necesita ganar una batalla para en 2020 tener su victoria. Está en su peor momento. Número en picada. Según The Post, su popularidad ha caído del 40 % al 27 %. El invencible no lo ha sido tanto. Su política dura de construir un muro se vio trágicamente bloqueada por los demócratas. AMLO no le dará un peso para la construcción. ¿Y entonces? Llevarse el título de quien terminó con el conflicto, con “el tirano”, no le vendría mal. Reavivaría en su base de fanáticos la idea de ‘Estados Unidos: la potencia que pone las cosas en su lugar’. No solo eso. El voto latino, ese que en Florida (cubano) le dio la victoria, lo pudiera estar perdiendo. Con tanto niño en cajas. Tanta deportación. Tanto racismo. Salva a Venezuela y quedarás perdonado. Salva a Venezuela y líbralos de la vergüenza y el infierno de apoyarte. Amén.