¿Qué país nos están dejando?

Aveces es un poco duro digerir todo lo malo que sucede en el país, y créanme que no peco de pesimista, pero basta con estar al tanto de las noticias para preocuparse por lo más importante que tenemos: nuestro futuro.

Los jóvenes vemos el país que nos dejan; aunque muchos no lo crean nos informamos, comentamos el acontecer nacional y sí, nos preocupamos por lo que viene. Es doloroso ver la situación de las cárceles pero es aún peor ver que nos estamos planteando las preguntas equivocadas. No son los reos los que están podridos, ¡es el sistema carcelario! Mientras vemos el problema de la sobrepoblación de las cárceles y su pésima calidad, escucho voces prominentes en medio de todo esto planteando formas para que más personas vayan a la cárcel (por ej., eliminando la tabla de consumo). ¿Cuándo vamos a entender que la solución no es llenar las cárceles? ¿Cuándo vamos a desistir de la idea de que los delincuentes leen el código penal antes de delinquir y mientras más alta la pena, menos las probabilidades de que lo hagan? La solución debería ser que a quienes se les deba condenar se los condene y tengamos la certeza de que cumplan su pena; hoy no podemos decir que estamos seguros de que eso se da. Por otro lado, vemos cómo nos dejan un país que está sumido en deuda, que hemos tenido que acudir al FMI, que nos gobernaron pensando en las próximas elecciones y no en las próximas generaciones.

Los jóvenes debemos asumir el reto de cambiar nuestra realidad para bien, y eso sí, no basta con tuitear. Para generar verdadero cambio tenemos que hacer que se escuchen nuestras voces, empezar por cambiar nosotros mismos y preguntarnos qué podemos hacer para volvernos todos los días un poco mejores. Cosas que parecerían insignificantes como no botar basura, ser honesto, hablar siempre que podamos sobre la tolerancia a quienes son y piensan distinto, ser buenos miembros de familia son granitos de arena que sí ayudan, y es que para cambiar el país tenemos que cambiar nuestras costumbres, nuestra cultura y todo eso empieza por nosotros. El futuro es nuestro para crearlo, solo tenemos que dar el primer paso.